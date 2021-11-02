Бывший сотрудник УФСИН РФ по Мордовии пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника ФСИН, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

Как было установлено стражами порядка, бывший сотрудник исправительной колонии № 12 на своем подворье выращивал марихуану. Растения находились в теплице. В октябре прошлого года у данного гражданина были изъяты запрещенные вещества массой более 10 кг.

В случае этого мужчины профессиональная деятельность явно не согласовывалась с особенностями так называемого бытового бытия.

Также читайте о том, что недавно в Саранске 54-летняя женщина избила 22-летнюю девушку.

Источник: mordovia.sledcom.ru