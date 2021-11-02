Переселенцы из аварийного жилья в Мордовии жалуются на плохое качество новых домов

Представители Народного фронта в Мордовии проводят рейды с поверкой качества новостроек, предназначенных для переселения людей из аварийного жилья. В ходе мониторинга общественники зафиксировали много недостатков домов и жалоб от новоселов.

В Саранске жители дома по ул. Фурманова новоселью радовались недолго. Выяснилось, что угловые квартиры на первых этажах очень холодные , люди мерзнут. Кроме того, сантехника обустроена так плохо, что постоянно приходится вызывать мастеров. В доме до сих пор нет газа. Подрядчик ссылается на то, что необходимо заселение 90% квартир.

Очень недовольны новым жилищем и собственники квартир в пос. Комсомольский Чамзинского района. Мало того, что в квартирах текут потолки, отваливается от стен сантехника, так еще застройщик не предусмотрел балконов в доме. Людям негде сушить белье и складывать вещи для хранения.

Но самый вопиющий случай общественники обнаружили в поселке Ромодановском. Предназначенный к сдаче в мае 2022 г. дом, даже не начинал строиться.

Представитель Народного фронта Олег Каштанов отметил, что главная проблема в нежелании застройщиков и контролирующих органов спрашивать мнения участников программы по переселению.

Источник: https://onf.ru