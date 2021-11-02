Житель Торбеевского района пойдет под суд по обвинению в повреждении чужого имущества

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в повреждении чужого имущества.

В первой половине января нынешнего года 47-летний житель указанного района, будучи пьяным, решил навестить свою соседку, проживающую в частном доме. Женщина не открыла дверь. Мужчина отправился домой, взял молоток и лом, а затем вернулся обратно. После этого гражданин разбил молотком четыре окна. Затем мужчина принялся выбивать замок. Заметив, что соседка выбежала из дома, житель Торбеевского района ушел домой.

Сумма ущерба, причиненного пострадавшей, составила 29,3 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф