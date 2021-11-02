Житель Мордовии несколько раз ударил ножом своих знакомых во время ссоры

В Ромодановском районе предстанет перед судом местный житель, который нанес ножевые ранения своим знакомым.

Вечером 1 декабря прошлого года 25-летний житель указанного района Мордовии, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя своими знакомыми 32- и 36-летнего возраста. Причиной конфликта стала личная неприязнь. В процессе выяснения отношений 25-летний молодой человек несколько раз ударил оппонентов ножом.

От полученных телесных повреждений один из пострадавших скончался. Второй знакомый обвиняемого был госпитализирован. Медикам удалось спасти мужчину.

Также читайте о том, что в Саранске 24-летняя девушка стала жертвой интернет-мошенника.

Источник: mordovia.sledcom.ru