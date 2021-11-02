Прокуратура Мордовии отчиталась о результатах работы по защите прав несовершеннолетних за 2021 год

В Мордовии сотрудники прокуратуры подвели итоги работы по надзору за исполнением законодательства по части защиты прав молодежи и несовершеннолетних.

На протяжении прошлого года представителями ведомства было зафиксировано более 5,6 тыс. нарушений указанного законодательства.

В результате принятых сотрудниками прокуратуры мер были восстановлены права 1061 ребенка на обеспечение лекарственными препаратами.

Кроме того, в результате вмешательства ведомства семьям с детьми были предоставлены социальные выплаты

Также читайте о том, что житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Узбекистана.

Источник: epp.genproc.gov.ru