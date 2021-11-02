Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора Мордовии о признании недействительным договора аренды

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды, заключенного между МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» и индивидуальным предпринимателем.

Основанием для оспаривания указанной сделки стал тот факт, что имущество было передано во временное пользование на правах аренды без предварительного проведения процедуры торгов, что является нарушением норм действующего законодательства.

Информация была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru