В Саранске житель Инсара пытался похитить алкогольную продукцию из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали жителя одного из населенных пунктов Мордовии, который пытался похитить алкогольную продукцию из магазина.

На днях в супермаркете, расположенном по адресу – улица Энгельса, 54-летний житель Инсара спрятал в пакет алкогольную продукцию, а затем попытался пронести её мимо кассы.

Указанного гражданина задержали сотрудники Росгвардии. Последние передали мужчину полицейским для последующего разбирательства.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru