Госавтоинспекция рекомендует жителям Мордовии отказаться от загородных поездок из-за плохих погодных условий

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Мордовии отказаться от загородных поездок по причине неблагоприятной погодной обстановки.

Представители указанного ведомства сообщают, что на 318-м километре трассы между Нижним Новгородом и Саратовом имеют место снежные заносы.

Автомобилистам, которые в силу определенных обстоятельств не могут отказаться от поездок, в текущих условиях следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Источник: 13.мвд.рф