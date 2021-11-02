В Мордовии подросток пойдет под суд по обвинению в краже денег с чужого банковского счета

В Темникове суд вынесет приговор в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с чужого банковского счета.

Во второй половине осени прошлого года 17-летний житель указанного населенного пункта похитил банковскую карту, которая принадлежит его знакомому. В течение нескольких дней парень с помощью чужой карты оплачивал свои покупки в магазинах города.

Сумма ущерба, причиненного знакомому обвиняемого, составила более 3 тыс. рублей.

Также читайте о том, что несколько дней назад уроженца Кадошкинского района Мордовии оштрафовали за ложный донос.

Источник: mordovia.sledcom.ru