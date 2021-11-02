В Мордовии в 2021 году по вине пьяных автомобилистов погибли 36 человек

На протяжении прошлого года на территории Мордовии по вине пьяных автомобилистов погибли несколько десятков человек.

Согласно тем данным, которые имеются в распоряжении Госавтоинспекции, в течение прошлого года в республике в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, погибли 36 человек.

Кроме того, в результате аварий по вине пьяных водителей телесные повреждения различной степени тяжести получили 172 человека.

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Источник: гибдд.рф