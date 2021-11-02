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В Мордовии в январе 2022 года было совершено более ста экономических преступлений

В Мордовии в январе 2022 года было совершено более ста экономических преступлений

Стало известно, сколько преступлений экономического характера было совершено на территории Мордовии по итогам первого месяца нынешнего года.

Согласно информации МВД по Мордовии, на протяжении прошлого месяца в республике было совершено 124 противоправных действия, которые относятся к категории преступлений указанного характера.

Также известно, что в результате совершения экономических преступлений пострадавшим был причинен ущерб, размер которого составил 217 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф