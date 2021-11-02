В 2021 году в Мордовии граждане пытались пронести в здания судов более тысячи запрещенных предметов

В прошлом году в Мордовии судебные приставы выявили у посетителей судов 1115 опасных предметов.

Указанные предметы включает в себя ножи, ножницы, отвертки, вязальные спицы, а также электрошокеры. Некоторые граждане пытались пронести в здание суда аэрозольные баллончики со слезоточивым газом.

Известно, что в большинстве случаев нарушения рассматриваемого характера были связаны с правовой неграмотностью, а не являлись осознанными противозаконными намерениями.

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Источник: r13.fssp.gov.ru