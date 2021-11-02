В Мордовии вступил в силу приговор суда в отношении жителя Московской области, обвиняемого в убийстве

В Мордовии вступил в силу приговор суда в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении убийства.

В конце июня прошлого года 70-летний житель Подмосковья, находясь на территории населенного пункта Барки Ковылкинского района, поссорился со своим знакомым. В этот момент житель Московской области пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В процессе выяснения отношений 70-летний гражданин ударил оппонента ножом в область живота. От полученного ранения пострадавший скончался.

В конце осени 2021 года Ковылкинский районный суд приговорил преступника к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Адвокат злоумышленника решил обжаловать указанное постановление. Верховный суд Мордовии оставил приговор районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru