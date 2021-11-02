В Мордовии сотрудники полиции приняли участие в акции «Защити жизнь – стань донором»

В Мордовии была организована акция под названием «Защити жизнь – стань донором».

В понедельник, 21 февраля, каждый сотрудник правоохранительных органов имел возможность посетить мобильную станцию переливания крови, расположенную на плацдарме МВД. В течение пяти часов стражи порядка пополнили запасы донорской крови на 22 литра.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе принимают участие в подобных акциях. Стражи порядка понимают необходимость в донорстве, поскольку ежедневно они сталкиваются с человеческой бедой.

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Источник: 13.мвд.рф