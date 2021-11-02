В МВД по Мордовии рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде

В МВД по Мордовии прошел брифинг, в котором приняли участие начальник отделения УВМ Людмила Фомина и заместитель начальника УНК МВД по РМ Сергей Малоземов.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде.

В данном случае главным преимуществом является круглосуточный доступ к услугам обозначенной категории. Кроме того, нет необходимости стоять в очереди.

Также в случае получения государственных услуг в электронном виде предусмотрена интегрированная система оплаты.

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Источник: 13.мвд.рф