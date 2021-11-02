В Мордовии ажиотажный спрос населения на сахар удовлетворяется в полном объеме

В четверг, третьего марта, в Мордовии состоялось заседание антикризисного штаба по поддержке устойчивости экономики республики. Участники осуждали вопросы по нейтрализации негативных последствий для экономики региона с учетом вводимых санкций.

Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что правительство будет выстраивать работу по каждому направлению. Ответственность закреплена за зампредами правительства.

«Если это промышленность, то нужно отслеживать ситуацию от поставок сырья и комплектующих до сбыта продукции. У нас уже были такие времена, не первый раз сталкиваемся», - сказал руководитель региона.

И.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов проинформировал об инициативе, с которой регион планирует выйти на федеральный центр, по снижению пеней на неуплаченные налоги. Это сейчас может быть особенно актуально для представителей малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, речь шла об инициативе региона по докапитализации республиканского фонда микрофинансирования, а также снижению ставки по действующим кредитным программам.

«Сейчас ставки по микрозаймам в зависимости от условий варьируются от 1 до 13%, повышения ключевой ставки до 20% бизнес, конечно, не выдержит», - подчеркнул министр.

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Раиса Цыбизова сообщила, что в регионе ведется подготовка к весенне-полевой кампании. На поддержку отрасли и подготовке к весенне-полевым работам Минсельхозпродом республики уже направлено 120 млн. рублей, будет доведено еще 800 млн. рублей господдержки.

«Минсельхоз России вводит меры дополнительной поддержки отрасли, - рассказала Раиса Цыбизова. – В частности, пролонгацию льготных краткосрочных кредитов на срок до 1 года и отсрочку платежей по выплате основного долга по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту. Средства на эти цели будут предоставлены из резервного фонда Правительства России».

Она также подчеркнула, что действует оперативный штаб по мониторингу за отпускными ценами сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. На текущий момент предприятия отрасли работают в стабильном режиме.

«Не фиксируем рост отпускных цен более чем на 3%. Снижения выпуска продукции нет, запасы имеются, постоянно восполняются. Ажиотажный спрос населения на сахар удовлетворяется в полном объеме».

Заместитель Председателя Правительства – Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия Игорь Чадов доложил о работе предприятий энергетики и жилищно-коммунального комплекса в сложившейся ситуации.

По информации Министра строительства и архитектуры Мордовии Алексея Гришакина, основные материалы для комплектации объектов (кирпич, железобетон, цемент и пр.) приобретаются у региональных или российских предприятий. Ведется работа по переориентации на отечественного производителя по инженерным системам и оборудованию систем вентиляции, водоподготовки, отопления, сети связи. Производственные предприятия строительной отрасли республики продолжают работу в штатном режиме, работы на объектах идут в соответствии с графиками.

Артём Здунов поручил ответственным за устойчивость всех сфер экономической жизни региона отслеживать проблемные ситуации, своевременно реагировать на них, использовать все меры поддержки, реализуемые на федеральном уровне и продолжить формирование соответствующего пакета мер в регионе.