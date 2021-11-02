«Гуляла по улицам города»: В Мордовии нашли пропавшую без вести школьницу

Сотрудники полиции 14-летнюю школьницу, которая пропала без вести вечером третьего марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Поясняется, что девочка ушла из своего дома в Рузаевке и не вернулась. На поиски подростка был ориентирован весь личный состав отдела полиции.

Около 20-00 4 марта школьница самостоятельно вернулась домой, после того как увидела в интернете информацию о своем розыске. По словам девочки, из дома она ушла после ссоры с родителями, в течение суток она гуляла по улицам города.

В настоящий момент со школьницей работают инспекторы ПДН. Семья, в которой воспитывается подросток, благополучная.