Перед судом предстанет жительница Мордовии, которая насильно закрывала подруг в подполе

В Мордовии перед судом предстанет 27-летняя местная жительница, которая обвиняется в незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Преступление было совершено в январе этого года. У себя дома злоумышленница вместе с друзьями алкоголь. Во время застолья у женщины произошел конфликт с гостей. Все закончилось тем, что обвиняемая закрыла в подполе подругу.

«На протяжении получаса 20-летняя потерпевшая была лишена возможности передвигаться. Спустя некоторое время обвиняемая, поссорившись с 27-летней знакомой, подобным образом лишила и ее свободы», - пояснили в пресс-службе МВД.

Фигурантка полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.