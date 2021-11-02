В Мордовии 15-летняя девочка погибла в результате страшной аварии на трассе

Вечером пятого марта на 109-м километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Мордовии, произошло столкновение трех автомобилей - «Тойота Королла», «Форд Фокус» и «Ваз 2107».
Удар был такой силы, что 15-летняя девочка – пассажирка «Форда» – вылетела на проезжую часть. В этот же момент на нее совершил наезд автомобиль «Лексус».
Несовершеннолетняя получила тяжелые травмы. К сожалению, она скончалась.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.