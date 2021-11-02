В Мордовии бывшие сотрудники ГИБДД предстанут перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях

В Мордовии перед судом предстанут двое бывших сотрудников Госавтоинспекции, которые обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, в марте 2018 года фигурант дела составил протокол, на основании которого житель Ковылкинского района был лишен прав. После этого правоохранитель дважды получал от мужчины деньги под предлогом внесения сведений о сдаче им водительского удостоверения и начале исчисления назначенного судом срока административного наказания, а также оказания в будущем помощи в успешной сдаче теоретической части экзамена на право получения водительского удостоверения.

А в 2021 году обвиняемый и его соучастница получили от этого же мужчины взятки. Деньги были переданы за совершение незаконных действий в виде внесения ложных сведений о том, что мужчина сдал водительское удостоверение в 2018 году, и незаконное возвращение ему водительского удостоверения.

Материалами уголовного дела также установлено, что в 2019 году обвиняемый за несоставление протокола об административном правонарушении получил от другого участника дорожного движения взятку в размере 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.