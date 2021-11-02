Житель Саранска на почве ревности жестоко избил сожительницу: она скончалась в больнице

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, по вине которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено 15 декабря прошлого года. Обвиняемый жестоко избил сою сожительницу. Пострадавшую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Спустя несколько дней женщина скончалась от травмы головы и отека головного мозга.

«Материалами уголовного дела установлено, что фигурант уголовного дела нанес потерпевшей не менее 19 ударов кулаками», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

В ходе допроса злоумышленник рассказал следователю, что ссора произошла на почве ревности. Якобы женщина в его отсутствие распивала алкоголь в компании двоих мужчин.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.