В Саранске лже-сотрудники Горводоканала воровали деньги и вещи у пенсионеров

Пролетарский районный суд Саранска рассмотрит уголовное дело, фигурантами которого являются двое жителей Ярославской области. Мужчина и женщина, представляясь сотрудниками Горводоканала, воровали вещи и деньги у пенсионеров.

Поясняется, что злоумышленники приехали в Саранске в ноябре прошлого года. Доверчивые пенсионеры пускали лже-работников в свои квартиры. Пока женщина отвлекала хозяев, ее напарник осматривал жилье и искал деньги и ценные вещи. Украденные деньги обвиняемый заменял на купюры банка приколов.

Лишь за один день парочка обошла три адреса. Ими были похищены деньги и ценные вещи на 178 тысяч рублей. После совершенных преступлений они вернулись в свой город.

На предварительном следствии обвиняемые вину признали в полном объеме.