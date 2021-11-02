Глава РМ обсудил с директором регионального отделения ПАО Мегафон реализацию социально значимых проектов

В минувший вторник Глава Мордовии Артем Здунов встретился с новым руководителем регионального отделения ПАО Мегафон Валерием Боруновым. Стороны обсуждали вопросы качества предоставляемых компанией услуг связи, а также реализацию социально значимых для республики проектов.

Валерий Борунов завил, что готов участвовать в проектах по цифровизации. Подчеркивается, что у Мордовии уже есть успешный опыт в данном направлении. В качестве примера приводится проект по созданию системы интеллектуального видеонаблюдения во время проведения в столице республики ЧМ-2018, а также оборудование интерактивного комплекса с вычислительным блоком для 40 школ республики.

В настоящее время есть возможность реализовать проекты по интеллектуальному видеонаблюдению. Оно поможет обеспечить безопасность, развитие инфраструктуры туристической отрасли, оценку транспортных систем, развитие программы «умный город».

Стороны также обсудили покрытие общественных пространств Wi-Fi, учитывая реализацию федеральных программ по благоустройству.