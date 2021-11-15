В Саранске на пересечении улиц Саранской и Старопосадской временно приостанавливается работа светофора

Администрация Саранска сообщает, что на пересечении улиц Саранской и Старопосадской несколько дней не будет работать светофор.

В ведомстве уточнили, что работа объекта будет приостановлена в период с 22 по 25 мартам

«В связи с проведением капитального ремонта моста через р. Саранку по ул. Ботевградской с 09:00 22 марта до 13:00 25 марта приостанавливается работа светофорного объекта на пересечении улиц Саранской и Старопосадской для проведения работ по технологическому присоединению к электросетям», - говорится в сообщении.