Проекты Мордовии обсудили на встрече Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

Накануне в Москве Глава Мордовии Артем Здунов встретился с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Стороны обсуждали вопросы дальнейшей реализации в регионе-13 федеральных проектов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, речь шла о развитии жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье».

«Важно сохранить и увеличить набранные темпы по строительству жилья и инфраструктуры. За прошлый год в регионе было введено более 340 тыс. кв. м жилья. Для формирования комфортной среды для жизни также важно создавать парки и скверы, дворы и бульвары. В рамках этой работы в Мордовии планируется благоустроить 24 общественные и дворовые территории», - подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Глава Мордовии рассказал, что сейчас в республике ведется работа по комплексному вовлечению новых территорий под жилищное строительство. Для эффективного решения этой задачи необходима своевременная актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также программ комплексного развития инфраструктуры по всем направлениям. Была рассмотрена возможность содействия в разработке концепций комплексного развития территорий Мордовии с привлечением федеральных институтов развития, обладающих опытом работы с масштабными проектами федерального уровня.

В ходе встречи был затронут вопрос переселения граждан из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот. В рамках действующей программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за 2019-2022 годы накопительным итогом в Мордовии уже расселено порядка 1,8 тыс. человек из 29 тыс. кв. м аварийного жилья.

Также Ирек Файзуллин и Артем Здунов обсудили предоставление региону межбюджетного трансферта для строительства ряда объектов, имеющих особую важность: сетей канализования в Саранске и Рузаевке, дорожного хозяйства и социальных учреждений.