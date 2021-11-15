Уполномоченный по правам человека в Мордовии доложил Главе республики о деятельности в 2021 году

В среду, 23 марта, Глава Мордовии Артем Здунов встретился с Уполномоченным по правам человека в РМ Валерием Левиным.

Омбудсмен рассказал руководителю региона об итогах своей деятельности в 2021 году, достигнутых результатах, заострив внимание на направлениях, по которым была проделана основная работа. Он отметил, что по сравнению с 2020 годом динамика количества поступивших обращений несущественная. При этом активнее люди стали обращаться по вопросам пенсионного и лекарственного обеспечения.

«Уже несколько лет подряд на первом месте вопросы, связанные с жилищным законодательством: проведения капитального ремонта МКД, переселение из аварийного фонда, обеспечение жильем детей-сирот», - подчеркнул Валерий Левин.

Глава Мордовии отметил, что его внимание также приковано к ситуации с предоставлением жилья детям-сиротам.

«Как минимум, нужно задать этой теме положительную динамику. Очень много тех, кто стоит на очереди, имея судебные решения», - отметил Артем Здунов.

Валерий Левин констатировал, что в регионе активно ведется работа в сфере проведения благоустройства придомовых территорий, есть действенные федеральные механизмы и диалог с населением, которые помогают снижать напряжение.

«Будем проводить также ремонт заездов во дворы. Нами приняты соответствующие документы, первые деньги будут направлены на это уже в текущем году», - рассказал Артём Здунов.

Блок вопросов, затронутых на встрече, касался функционирования мест лишения свободы и принудительного содержания осужденных, организации исправительных центров, социализации и ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Также обсудили деятельность сферы здравоохранения. В частности плановое оказание медицинских услуг в условиях пандемии, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия внес предложения и инициативы по дальнейшей совместной работе.