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Артем Здунов провел рабочую встречу с врио Начальника ГУ МЧС России по Мордовии

Артем Здунов провел рабочую встречу с врио Начальника ГУ МЧС России по Мордовии

28 марта Главе Мордовии Артёму Здунову был представлен временно исполняющий обязанности Начальника Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин, 24 марта назначенный на должность Приказом МЧС России.

Сергей Викторович – полковник внутренней службы, родился в городе Горький, окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, обучался на факультете руководящих кадров Академии ГПС МЧС России.  

В Мордовии Сергей Репин уже работал ранее: с октября 2014 года по апрель 2020 года он служил заместителем начальника Главного управления - начальником Управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского МЧС. До назначения на должность врио руководителя МЧС Мордовии работал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области – начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы.
За время службы неоднократно принимал участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

В ходе встречи Артём Здунов и Сергей Репин обсудили основные задачи на ближайшую перспективу: подготовку региона к предстоящему паводку, окончанию отопительного сезона и пожароопасному сезону. Кроме того, разговор шел о проведении профилактических мероприятий, связанных с сезонными рисками, в частности безопасности на водоемах в период таяния льда.

В рабочей встрече также принял участие бывший руководитель ГУ МЧС России по Мордовии Андрей Наумов, занимавший этот пост с 2011 года и освобождённый Указом Президента России от занимаемой должности по выслуге лет.