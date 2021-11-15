В Мордовии 8 населенных пунктов могут быть отрезаны паводком от «большой земли»

Накануне в Саранске обсуждался вопрос предстоящего паводка. В рамках пресс-конференции шла речь о предпринимаемых мерах, которые призваны не допустить подтоплений населенных пунктов.

Начальник мордовского Центра Гидрометеослужбы Светлана Хлевина заявила, что в настоящее время интенсивность половодья пока спрогнозировать сложно. Специалист подчеркнула, что все будет зависеть от количества осадков.

Заместитель Председателя Правительства – Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов сообщил, что весной уделяется повышенное внимание всей системе ЧС.

«Готовимся на всякий случай всегда к самому негативному сценарию развития событий, согласно которому в зону подтопления попадают 126 населенных пунктов республики. Особое внимание уделено мостовым сооружениям, дорожным полотнам, гидротехническим сооружениям, которые могут оказаться в зоне подтопления. На особом контроле в Мордовии 8 населенных пункта, которые могут быть отрезаны паводком от «большой земли». В них завершены подготовительные мероприятия на случай половодья – завезены необходимые продукты питания, подготовлены лодочные переправы, готовы пункты временного размещения на случай необходимости эвакуации», - сказал он.

В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства – Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов, Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин, Начальник отдела водных ресурсов по Мордовии Алексей Любимов, Начальник мордовского Центра Гидрометеослужбы Светлана Хлевина, Врио начальника Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин, генерал-майор Внутренней службы Андрей Наумов, Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ - начальник управления гражданской обороны и защиты населения Юрий Белоуско.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин добавил, что на контроле находится не только предстоящий паводок, но и начало пожароопасного сезона:

«Под контролем находится состояние гидротехнических сооружений, которых в Мордовии 174 объекта. Особое внимание уделяется 14-ти бесхозным подобным объектам. Определены зоны подтопления на территории РМ общей протяженностью около 140 км, в которые попали 54 населенных пункта. Комплекс мероприятий по подготовке к паводкоопасному и пожароопасному периодам выполняется в полном объеме».

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ - начальник управления гражданской обороны и защиты населения Юрий Белоуско сказал, что Управлением МЧС по РМ совместно с органами исполнительной власти республики проведена корректировка плана действия по предупреждению ЧС. Для этих целей сформирована внушительная группировка сил и средств. Это около 2,5 тыс. человек личного состава, более 600 единиц техники, более 300 плавсредств, плюс 2 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам заключено соглашение с ДОСААФ, которое выделяет один самолет Ан-2 для мониторинга соответствующей обстановки. Населению районов, где возможен паводок, раздаются памятки с информацией о том, как следует действовать при наводнении. Совместно с межведомственной комиссией нами подготовлен акт проверки готовности муниципальных районов Мордовии, согласно которому республика готова к наступлению паводкоопасного периода».