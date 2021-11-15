Артем Здунов и генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко обсудили вопросы градостроения в Мордовии

Глава Мордовии Артем Здунов встретился с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Стороны обсуждали градостроительные проекты, которые реализуются в республике, в том числе с использованием финансовых инструментов ДОМ.РФ.

Встреча состоялась в продолжение договоренностей по взаимодействию, которые были достигнуты во время рабочего совещания на площадке ДОМ.РФ осенью минувшего года. Тогда перед регионом ставилась задача – определить конкретные территории под строительство жилья. Вовлечение дополнительных земельных участков под жилищную застройку – важное условие развития Саранской городской агломерации, формирование которой указано в поручении Президента РФ Владимира Путина.

В ходе состоявшейся встречи были представлены четыре земельных участка на территории городского округа Саранск и проект жилого квартала «Ботаника». Глава Мордовии рассказал, что работа по этим территориям уже ведется, до конца весны планируется подготовить проект планировки территории, затем земля будет предложена инвесторам. С Виталием Мутко были обсуждены вопросы реализации проекта с привлечением финансовых возможностей ДОМ.РФ.

Также на встрече была затронута проблема дальнейшего содержания в нормативном состоянии лифтового хозяйства республики. В настоящее время 232 лифта в многоквартирных домах Мордовии имеют срок эксплуатации свыше 30 лет и требуют первоочередной замены.

Еще одним важным вопросом повестки стало развитие паломническо-туристического кластера «Санаксарь – Темников», вошедшего в большой проект «Арзамас-Дивеево-Саров». ДОМ.РФ участвует в разработке его мастер-плана. Напомним, проект поддержан Президентом страны - он вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии. Артем Здунов предложил продолжить совместную работу в рамках компетенций Фонда ДОМ.РФ, в частности, по созданию туристско-агропромышленного кластера и развития сельского туризма.