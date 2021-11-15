Полиция Саранска продолжает искать мать младенца, тело которого было найдено около школы №10

Сотрудники полиции Саранска продолжают искать мать новорожденной девочки, тело которой было найдено в 2020 году в Пролетарском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Напомним, что история, шокировавшая жителей республики, произошла в марте 2020 года. Недалеко от школы №10 было найдено тело новорожденной девочки с гнилостными изменениями.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Личность матери до сих пор не установлена. Также стражи порядка ищут свидетелей случившегося.

МВД по Республике Мордовия обращается к жителям региона с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию по данному факту по телефонам: 8(8342) 47-77-71 или 102.