В Саранске перед судом предстанет бывший директор торгово-промышленной палаты, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями

В Саранске завершено уголовное дело в отношении бывшего директора торгово-промышленной палаты. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Поясняется, что обвиняемый принял решение о залоге в ОАО «Мордовпромстройбанк» принадлежащего на праве собственности ТПП имущественного комплекса, состоящего из земельного участка, зданий нескольких павильонов и галереи, под кредитные обязательства коммерческой организации, где он являлся одним из основных участников.

В связи с неисполнением обязательств по кредитному договору обвиняемый в продолжение своего преступного умысла заключил с банком соглашение об отступном в отношении вышеуказанного имущественного комплекса. При этом сторонами комплекс был оценен в размере около 48,5 млн рублей. Материалами уголовного дела установлено, что указанные незаконные решения он принимал единолично, без проведения собраний членов Правления ТПП.

«В то же время в ходе проведенных в рамках предварительного расследования строительно-технических судебных экспертиз общая рыночная стоимость объектов, входящих в вышеуказанный имущественный комплекс, на момент отчуждения (2015 год) составила свыше 112 млн рублей», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

В ведомстве добавили, что в 2021 году мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.