В Мордовии перед судом предстанет бывший главбух, обвиняемая в совершении мошенничества и служебного подлога

В Зубово-Полянском районе перед судом предстанет бывший главный бухгалтер муниципального учреждения. Женщину обвиняют в совершении 4 эпизодов мошенничества и 4 эпизодов служебного подлога. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры РМ.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемая оформила свою знакомую на работу. При этом подруга какие-либо должностные обязанности не выполняла. Также на имя женщины была открыта зарплатная карта.

В период с 05.03.2020 по 30.06.2021 на данную карту в качестве заработной платы перечислены денежные средства в общей сумме более 239 тыс. рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

«Аналогичным образом обвиняемая «трудоустроила» еще троих человек и в период с 15.07.2020 до 14.10.2021 по их зарплатным банковским картам получила более 440 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе Прокуратуры.

В ходе следствия ущерб по делу возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.