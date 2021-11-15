Житель Мордовии при покупке юбилейных купюр за 110 тысяч рублей получил посылку с двумя флаконами геля для душа

Житель Рузаевского района пострадал от действий мошенника. Мужчина лишился 110 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Потерпевший в конце марта нашел объявление о продаже юбилейных монет и купюр, посвященных ЧМ-2018. Мужчина связался с продавцом и заказал несколько монет, перечислив за них 4 тысячи рублей. В последующие два дня он вновь написал незнакомцу, у которого приобрел памятные банкноты на общую сумму 110 тысяч рублей.

Второго апреля житель Мордовии получил первую посылку с монетами. А затем он получил второй заказ. Только в коробке вместо купюр находились два флакона с гелем для душа.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.