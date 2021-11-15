В Мордовии прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

В Мордовии прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет начнется первого мая 2022 года. Об этом сообщает Отделение ПФР по РМ.

В ведомстве подчеркнули, что назначать пособия начнут уже с первого апреля. Т.е., подав заявление после первого мая, семья получит сумму сразу за два месяца. Но при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось восемь лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Базовый размер выплаты – 50%.

Если с учетом этой выплаты (50%) достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если при назначении пособия в размере 75% среднедушевой доход семьи по-прежнему остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.