Артем Здунов и Первый заместитель Минтранса России Андрей Костюк обсудили проекты в сфере дорожного строительства Мордовии

Накануне в Минитрансе России состоялась совещание с участием Главы Мордовии Артема Здунова и Первого заместителя Министра транспорта России Андрея Костюка. Стороны обсуждали вопросы строительства капиталоемких объектов и реализации нацпроекта «Безопасные дороги».

Детально были проработаны проблемные вопросы строительства двух крупных дорожных объектов, которое сейчас ведется в республике. Это почти 6 км автодороги по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар, а также более 4 км – второй этап обхода города Рузаевки. Чтобы придерживаться утвержденных сроков и объемов строительных работ важно уже сейчас закупить необходимые стройматериалы, а для завершения работ первой очереди в 2023 году нужно приступить к строительству подходов к мосту, путепровода и транспортной развязки на ул. Севастопольской.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике заключены контракты на проведение ремонта и капитального ремонта автодорог в текущем году. Для обеспечения авансирования этих госконтрактов запрошены дополнительные предельные объемы финансирования.

Отметим, что в 2022 году в Мордовии нацпроектом предусмотрено отремонтировать почти 205 километров автомобильных дорог регионального значения. Затраты на эти цели составят около 4,8 млрд рублей.