Двое жителей Мордовии ограбили мужчину и попытались скрыться на его автомобили от полиции

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые подозреваются в грабеже и угоне авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Поясняется, что вечером 40-летний житель населенного пункта Комсомольский ехал из Саранска домой и взял с собой попутчика. Мужчины разговорились, поделились проблемами и затем решили продолжить общение за распитием спиртного.

Владелец авто пригласил гостя к себе. Во время застолья подозреваемый приметил ноутбук и телевизор. Выйдя спустя время, он позвонил своему другу, который примерно через час приехал из Саранска.

«Оба зашли в квартиру, не разуваясь, что не понравилось собственнику. В результате возник конфликт, во время которого гости избили мужчину, а когда он упал на пол, связали ему ноги и руки электроудлинителями. Уходя, подельники забрали с собой не только технику и продукты питания, но и ключи от автомобиля хозяина дома. На нем налетчики предполагали доехать с похищенным до Саранска», - пояснили в МВД.

Мужчину удалось освободиться, после чего он сразу же позвонил в полицию.

Автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД на территории Чамзинки. Подозреваемые проигнорировали законные требования полицейских об остановке транспортного средства и продолжили движение.

Но скрыться от инспекторов не получилось. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Затем злоумышленники попытались убежать в поле, но их задержали полицейские.

Свою вину мужчины признали полностью. Украденное было изъято.

Расследование продолжается.