Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии рассказал об обеспечении продовольственной безопасности республики

7 марта в Пресс-центре РМ состоялась пресс-конференция с Министром сельского хозяйства и продовольствия республики Александром Кечайкиным. В прямом эфире обсуждались вопросы обеспеченности региона продуктами питания, влияния западных санкций на сельское хозяйство Мордовии, а также запасов и стоимости сахара в регионе.

По словам Министра, на сегодняшний день и Правительством РФ, и руководством Мордовии принимается ряд мер по регулированию цен на продукты питания, по поддержке сельхозпроизводителей.

«На сегодняшний день минимальная стоимость продуктового набора в республике составляет 4 676 рублей, что является одним из самых низких показателей среди регионов ПФО. Отмечу, что все эти продукты производятся на территории Республики Мордовия», - начал пресс-конференцию Александр Кечайкин.

Регулирование цен осуществляется посредством продажи отдельных видов продукции по сниженным ценам на ярмарках выходного дня, а также в сетевых магазинах «Птица», «Хорошее дело», «Норовские продукты», «Тепличное». Это касается такой продукции, как яйцо куриное, мясо птицы, молоко.

Отвечая на вопрос о количестве и цене сахара в Мордовии, Министр сельского хозяйства и продовольствия республики отметил, что на сегодняшний день отпускная цена сахара на «Ромодановосахар» составляет 63,5 рублей за килограмм, запасы – 38 тысяч тонн. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить продукцией торговые сети региона. Кроме того, регулярно на территории республики проводятся ярмарки выходного дня, на которых сахар реализуется по цене 65 рублей за килограмм. Никакого ажиотажа на этот продукт сейчас нет.

Санкции Запада на проведение весенних полевых работ в Мордовии повлиять никак не могут. Готовность к ним в республике почти 100%-ная, обеспеченность семенами и удобрениями полная. Также Минпромторгом РФ предусмотрено субсидирование сельскохозяйственной отрасли России. В Мордовии на субсидии сельхозпроизводителей только в этом месяце будет выделено около 700 млн. рублей. Системообразующим предприятиям выдаются льготные кредиты, подчеркнул Александр Кечайкин.

На 15 тыс. Га в Мордовии будут увеличены в этом году посевные площади. Также, при сборе урожая в 2022 году запланировано увеличение получения объемов зерна и сельхозпродукции на 4-5%.