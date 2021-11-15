Игорю Асабину поручено контролировать сроки исполнения и качество дорожных работ в Саранске

В Саранске начались плановые дорожные работы. Об этом доложил мэр города Игорь Асабин на совещании Главы Мордовии. Ямочный ремонт будет проведен на 24 апдресах. Также на дорожное полотно будет нанесена разметка.

Артем Здунов поручил строго соблюдать сроки работ. Помимо этого необходимо контролировать качество проводимого ремонта.

Глава Мордовии подчеркнул, что нужно информировать горожан об участках и сроках проведения работ.

Руководитель республики также поставил задачу проработать вопрос приведения в порядок асфальта на кольце в районе Лямбирского шоссе и федеральной трассе Саранск — Ульяновск, на участке от Саранска до поселка Чамзинка.