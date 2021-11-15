В муниципальном транспорте Саранска автоинформаторы «заговорили» на мордовских языках

В общественном транспорте Саранска автоинформаторы «заговорили» на мордовских языках. Об этом рассказали в Администрации города.

Поясняется, что в салонах муниципальных автобусов и троллейбусов остановки будут объявляться на русском, мокшанском и эрзянском языках. Перевод названия остановок осуществили в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Запись произведена в городском Дворце культуры. Процесс занял около 1,5 месяцев. Пока новый формат автоинформирования можно услышать только на 6 автобусном маршруте.

Транспортное управление города надеется получить обратную связь от горожан. По телефонам 47-29-86 и 47-20-84 каждый пассажир может позвонить и выразить свое мнение по поводу нового формата. Будет проведен анализ замечаний и только потом нововведение будет доступно и на других маршрутах.

Запустить новый формат на других маршрутах муниципального общественного транспорта планируется в течение лета.