16 апреля в Саранске временно ограничат движение транспорта из-за предпасхальной ярмарки

В Саранске 16 апреля состоится большая предпасхальная ярмарка. Торговля будет осуществляться на нескольких площадках. В связи с чем в городе будет временно ограничено движение транспорта.
С 18:00 15 апреля до 5:00 16 апреля будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств:
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, также задействованные в проведении ярмарки/
С 5:00 до 14:00 16 апреля будет временно ограничено движение, исключена остановка и стоянка транспортных средств:
Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении ярмарки.