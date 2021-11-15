Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

16 апреля в Саранске временно ограничат движение транспорта из-за предпасхальной ярмарки

16 апреля в Саранске временно ограничат движение транспорта из-за предпасхальной ярмарки

В Саранске 16 апреля состоится большая предпасхальная ярмарка. Торговля будет осуществляться на нескольких площадках. В связи с чем в городе будет временно ограничено движение транспорта.

С 18:00 15 апреля до 5:00 16 апреля будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств:

  • по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,
  • по проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,
  • по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,
  • по проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, также задействованные в проведении ярмарки/

С 5:00 до 14:00 16 апреля будет временно ограничено движение, исключена остановка и стоянка транспортных средств:

  • по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,
  • по проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,
  • по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,
  • по проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении ярмарки.