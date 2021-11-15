16 апреля в Саранске временно ограничат движение транспорта из-за предпасхальной ярмарки

В Саранске 16 апреля состоится большая предпасхальная ярмарка. Торговля будет осуществляться на нескольких площадках. В связи с чем в городе будет временно ограничено движение транспорта.

С 18:00 15 апреля до 5:00 16 апреля будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств:

по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,

по проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,

по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,

по проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, также задействованные в проведении ярмарки/

С 5:00 до 14:00 16 апреля будет временно ограничено движение, исключена остановка и стоянка транспортных средств:

по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,

по проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,

по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,

по проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении ярмарки.