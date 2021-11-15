В Мордовии технический директор ООО «Эколос-Проектстрой» признан виновным в мошенничестве

В Мордовии пресечена противоправная деятельность технического директора ООО «Эколос-Проектстрой», причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что в 2020 году фирма «Эколос-Проектстрой» в рамках муниципального контракта по строительству локальных очистных сооружений для яйцеперерабатывающей фабрики в г. Рузаевка получила из бюджета 66,6 миллионов рублей. Из указанных денежных средств 2,8 миллиона рублей фигурантом были похищены и израсходованы на личные нужды.

На основании материалов УФСБ Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Мордовия в отношении технического директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).В ходе следствия обвиняемый вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб государству.

Рузаевским районным судом Республики Мордовия ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.