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Глава Мордовии поставил перед кабинетом министров задачу усилить работу по объектам незавершенного строительства

Глава Мордовии поставил перед кабинетом министров задачу усилить работу по объектам незавершенного строительства

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами кабинета министров. Участники обсуждали программу действий Правительства по реализации Послания Главы республики Государственному Собранию за первый квартал.

О выполнении программы доложил министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов. В плане на первый квартал - 48 мероприятий, работа по ним идет в соответствии с графиком, только по пяти пунктам отмечено отставание от сроков исполнения. Глава республики остановился на каждом из них подробно.

Один из важных вопросов - закредитованность Саранска. Напомним, в Послании Главой Мордовии поставлена задача утвердить программу оздоровления муниципальных финансов городского округа Саранск для обеспечения наращивания доходного потенциала и снижения долговой нагрузки.

Еще одно значимое направление - сокращение объектов незавершенного строительства. В Послании Правительству поручено провести инвентаризацию, сформировать реестр и представить четкий план по работе с такими объектами. В их числе - лыжная база в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. Артем Здунов раскритиковал работу Минэкономики по данному объекту:

«Почему лыжная база без внимания три месяца? Зима уже прошла, а объект у нас под носом. Почему ничего не делается там?»

Глава республики поставил перед кабинетом министров задачу усилить работу по объектам незавершенного строительства.

Также речь шла о подготовке мероприятий по благоустройству рекреационных пространств, включая водоемы для купания и рыбалки, в районах республики.

Благоустройство таких зон планируется осуществить с привлечением федеральных мер поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В адрес Ростуризма республикой направлен пакет заявок на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма, в том числе на благоустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, приобретение туристского оборудования.

«Общий объем средств, которые планируется привлечь, - более 220 млн. рублей», - отметил министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов.

Кроме того, на совещании обсудили выполнение мероприятий в рамках реализации пятилетней индивидуальной программы социально-экономического развития Мордовии. Напомним, до 2026 года республике ежегодно будет дополнительно выделяться по 1 млрд. рублей из федерального бюджета. В том числе реализация программы позволит перезапустить производственные мощности завода «Лисма», создать на его базе промышленный парк. Также запланирована докапитализация республиканских фондов развития промышленности и поддержки предпринимательства, развитие ТОСЭР «Рузаевка» и создание научных лабораторий на базе Мордовского госуниверситета.

В общей сложности программа действий Правительства республики на 2022 год по реализации Послания Главы Мордовии предусматривает более 500 мероприятий. Контроль за их выполнением будет осуществляться в постоянном режиме.