Глава Мордовии поставил перед кабинетом министров задачу усилить работу по объектам незавершенного строительства

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами кабинета министров. Участники обсуждали программу действий Правительства по реализации Послания Главы республики Государственному Собранию за первый квартал.

О выполнении программы доложил министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов. В плане на первый квартал - 48 мероприятий, работа по ним идет в соответствии с графиком, только по пяти пунктам отмечено отставание от сроков исполнения. Глава республики остановился на каждом из них подробно.

Один из важных вопросов - закредитованность Саранска. Напомним, в Послании Главой Мордовии поставлена задача утвердить программу оздоровления муниципальных финансов городского округа Саранск для обеспечения наращивания доходного потенциала и снижения долговой нагрузки.

Еще одно значимое направление - сокращение объектов незавершенного строительства. В Послании Правительству поручено провести инвентаризацию, сформировать реестр и представить четкий план по работе с такими объектами. В их числе - лыжная база в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. Артем Здунов раскритиковал работу Минэкономики по данному объекту:

«Почему лыжная база без внимания три месяца? Зима уже прошла, а объект у нас под носом. Почему ничего не делается там?»

Глава республики поставил перед кабинетом министров задачу усилить работу по объектам незавершенного строительства.

Также речь шла о подготовке мероприятий по благоустройству рекреационных пространств, включая водоемы для купания и рыбалки, в районах республики.

Благоустройство таких зон планируется осуществить с привлечением федеральных мер поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В адрес Ростуризма республикой направлен пакет заявок на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма, в том числе на благоустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, приобретение туристского оборудования.

«Общий объем средств, которые планируется привлечь, - более 220 млн. рублей», - отметил министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов.

Кроме того, на совещании обсудили выполнение мероприятий в рамках реализации пятилетней индивидуальной программы социально-экономического развития Мордовии. Напомним, до 2026 года республике ежегодно будет дополнительно выделяться по 1 млрд. рублей из федерального бюджета. В том числе реализация программы позволит перезапустить производственные мощности завода «Лисма», создать на его базе промышленный парк. Также запланирована докапитализация республиканских фондов развития промышленности и поддержки предпринимательства, развитие ТОСЭР «Рузаевка» и создание научных лабораторий на базе Мордовского госуниверситета.

В общей сложности программа действий Правительства республики на 2022 год по реализации Послания Главы Мордовии предусматривает более 500 мероприятий. Контроль за их выполнением будет осуществляться в постоянном режиме.