В Мордовии двое парней подозреваются в краже 22 литров пива и 18 пачек сигарет из магазина

В Рузаевке двое молодых парней стали фигурантами уголовного дела. 20-ти и 19-летнего местных жителей подозревают в краже пива и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Поясняется, что парни распивали алкоголь в компании знакомых. Когда спиртное закончилось, 20-летний подозреваемый предложил своему приятелю украсть алкоголь из магазина.

Проходя по улице, они увидели торговой павильон. Молодые люди, отогнув рольставни, разбили окно и пробрались в помещение. Прихватив 15 полуторалитровых бутылок с пивом и 18 пачек сигарет, они покинули место происшествия. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении местных жителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.