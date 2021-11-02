Более 20 тысяч детей от 8 до 17 лет в Мордовии получат право на получение нового пособия

В мае Пенсионный фонд России начнет принимать заявления на новое пособие, рассчитанное семьи с невысоким доходом, где есть дети в возрасте от 8 до 17 лет.

Право на выплату имеют граждане при условии, что ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (в Мордовии данный показатель составляет 10 тысяч 756 рублей), заявитель и дети имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории Российской Федерации.

При назначении выплат будет также использоваться правило нулевого дохода, учитываться имущество и сбережения семьи. Подчеркивается, что семья может иметь несколько видов имущества одновременно и получать выплату.

Заявление на новое пособие можно подать через Госуслуги, либо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ.

Прием заявлений начнется с 1 мая, но уже с 26 апреля на портале Госуслуг доступна форма заявления на это пособие.

По предварительным данным, в Мордовии право на новую выплату будут иметь право чуть более 20 тысяч детей.