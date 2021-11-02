Арестован житель Саранска, убивший мать и спрятавший ее тело во дворе дома

В Саранске арестован 35-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

По версии следствия, жестокое преступление было совершено шестого февраля на улице Кирова. Мужчина поссорился со своей 63-летней матерью. Все закончилось тем. Что злоумышленник избил родственницу, а затем несколько раз ударил молотком.

Чтобы скрыть следы преступления, горожанин вынес труп матери во двор и накрыл ковром и куртками.

Родственникам подозреваемый сообщил, что мать уехала в другой город. Но спустя месяц брат погибшей обратился в полицию. Тело было найдено 20 апреля.

Горе-сын свою вину не отрицает. Суд постановил отправить его в СИЗО по 20 июня.