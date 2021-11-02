Артем Здунов – работникам скорой медицинской помощи: «Ваша работа архисложная! Спасибо за выдержку и самоотверженность!»

28 апреля в Саранске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи. С профессиональным праздником медиков поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



Напомним, праздник был учрежден в 2020 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Именно в этот период на работников скорой помощи легла небывалая нагрузка, связанная с пандемией коронавирусной инфекции.



«Сегодня мы чествуем большую плеяду специалистов службы: врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров и водителей. Вы первыми вступаете в бой с тяжелыми заболеваниями, оказываете помощь пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных ситуациях. И как в любом важном деле – важно начало процесса, поэтому каждый новый год начинается с вашей службы – традиционно я посещаю станцию скорой медпомощи. Люди отдыхают, а скорая помощь работает всегда – вы находитесь на передовой, на острие событий», - обратился к собравшимся Артём Здунов.



Он отметил, что пандемия коронавируса это отчетливо доказала. В службе скорой помощи Мордовии трудятся около тысячи человек. Всем им в период пандемии пришлось работать не жалея себя, отдавая все силы ради сохранения здоровья и жизней жителей республики. Нагрузка на службу увеличилась в разы – только в ноябре 2020 года количество вызовов выросло в 5,5 раза.



«Сейчас пандемия дает нам небольшую передышку. Она позволит вернуться к текущей работе: провести ремонт в лечебных учреждениях, где размещались ковидные госпитали, установить необходимое оборудование, эти больницы вошли в федеральные программы. Обязательно будем проводить диспансеризацию», - подчеркнул Артём Здунов.



В Мордовии большое внимание уделяется сфере медицинского обслуживания населения: ведется капремонт поликлиник, закупка оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение», за пять лет значительно обновлен автопарк скорой помощи – в республику поступило свыше 100 новых машин. Открыта новая республиканская онкологическая поликлиника и детская больница. В ближайшее время будет построена новая детская поликлиника в Рузаевке.



«Ваша работа архисложная! При оказании первой медицинской помощи нужно обладать не столько высокими профессиональными знаниями, сколько владеть психологией. Спасибо вам за выдержку, самоотверженность и терпение. Благодарю вас за труд и желаю сохранять не только здоровье ваших пациентов, но свое собственное и ваших семей!» - сказал Глава Мордовии.



Глава республики вручил государственные награды специалистам самых разных направлений службы скорой медпомощи республики: знаки отличия «За самоотверженный труд», Почетные Грамоты Республики Мордовия и Благодарности Главы РМ. Звание «Заслуженный врач Республики Мордовия» присвоено заведующему подстанцией Станции скорой медицинской помощи Саранска Светлане Аникиной и врачу скорой медицинской помощи саранской станции Ольге Елховиковой.



Врач с 30-летним стажем работы в службе скорой помощи Светлана Аникина отметила: «За все время свой работы я ни разу не пожалела о том, что оказываю именно скорую медицинскую помощь. Все потому, что плечом к плечу со мной всегда трудились высокие профессионалы, помогали и направляли».



Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Мордовия» удостоены фельдшеры скорой медицинской помощи Ардатовской и Теньгушевской районных больниц Татьяна Иванова и Елена Кошелева.



Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сказал: «За два года бригады скорой помощи выполнили около 500 тысяч вызовов, каждый третий из которых был ковидным. Спасибо вам, коллеги, за преданность и верность профессии, за щедрость ваших душ!»



Работникам скорой помощи также вручили награды от Правительства Республики Мордовия, Госсобрания, Министерства здравоохранения и региональной Ассоциации врачей Мордовии.