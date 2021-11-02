Верховный суд Мордовии оставил без изменения постановление о продлении срока содержания под стражей Алексея Меркушкина

Верховный суд Мордовии оставил без изменения постановление Ленинского районного суда о продлении на 27 суток срока содержания под стражей в отношении бывшего заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия – Министра целевых программ Алексея Меркушкина.

Напомним, что следствие подозревает бывшего чиновника в даче взятки в особо крупно размере, злоупотреблении должностными полномочиями и хищении республиканских бюджетных денежных средств в составе организованной преступной группы в особо крупном размере, выразившееся в продаже в собственность Республики Мордовия имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене.

Следствием также проверяются сведения, изложенные в досудебных соглашениях о сотрудничестве других лиц, причастных к совершению преступлений.

Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Алексея Меркушкина продлен по 12 мая 2022 года включительно.