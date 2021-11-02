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Госуслуги начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет

С первого мая Госуслуги начали передать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет. Возможность заполнить и отправить заявление доступна на портале с 26 апреля, а с 1 мая — также при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР. В настоящий момент заявки подали более 1 млн родителей — они уже автоматически отправлены в ПФР.

Для семей с детьми от 8 до 17 лет уже существует пособие, введенное в 2021 году, но его можно получить, только если ребенка воспитывает единственный родитель или были назначены алименты. Новая выплата, установленная указом президента с 1 мая 2022 года, предполагает следующие условия:

  • у ребенка есть гражданство РФ и он живет в России;
  • ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17;
  • заявление подает один из родителей или законный представитель с гражданством РФ и постоянным проживанием в России;
  • среднедушевой доход семьи — не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения;
  • имущество семьи не более установленного перечня;
  • взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия (статус безработного (учитывается период до 6 месяцев), уход за ребенком до 3 лет, беременность и т.д.).

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Даже если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может подать новое заявление. Если семейный доход снизился, выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения, и тогда назначат новое пособие. В сторону уменьшения выплаты пересмотреть не могут, семья продолжит получать уже назначенное пособие.

«Портал Госуслуг позволяет удобно и быстро заполнить заявление онлайн, не посещая органы власти и не подготавливая дополнительные документы. Благодаря возможности оформить заявление заранее многие родители подали заявки до 1 мая и смогут не отвлекаться во время праздников», – комментирует заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

Большинство данных, необходимых для заполнения заявления, автоматически подтягивается в форму из личного кабинета на Госуслугах. Нужно только проверить их актуальность.

В форме указываются:

  • паспортные данные;
  • СНИЛС;
  • адрес;
  • телефон и почта;
  • семейное положение;
  • сведения о детях;
  • дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами);
  • способ получения выплаты (на счет в банке или через почтовое отделение).

В подавляющем большинстве случаев выплата назначается только по заявлению, без предоставления документов или справок. Иногда может потребоваться личный визит в ПФР. В таком случае список необходимых документов и адрес отделения, которое нужно посетить, будет указан в уведомлении.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В некоторых случаях он может быть продлен до 30 дней, уведомление об этом придет в личный кабинет пользователю

Если будет принято положительное решение, деньги начнут перечислять в течение пяти рабочих после назначения выплаты.