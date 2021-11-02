«Бессмертный полк» в Мордовии: 4 вида флагов, штендеры без стекол и другие правила

5 мая в республиканском пресс-центре состоялась дополнительная пресс-конференция с участием руководителя штаба регионального отделения по Мордовии ООД «Бессмертный полк» Николай Кручинкин и руководитель исполкома регионального отделения по РМ ООД «Бессмертный полк» Евгений Ячинов. Они обратили внимание представителей СМИ на некоторые требования к участникам акции-шествия, которое пройдет в республике 9 мая.

Главное требование – штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны должны быть без стекол. Чтобы возможные порывы ветра не послужили причиной травм участникам шествия.

Также необходимо будет при движении в колонне соблюдать масочный режим. Эта мера применена в связи с тем, что массовые мероприятия не должны стать причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, участники пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщили, что портреты с родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной войне, желающие могут распечатать в МФЦ. И вновь подчеркнули, что шествие это гражданское и добровольное. Здесь не место флагам и агитплакатам политических партий и любых общественных организаций. Разрешены только 4 вида флагов: Государственный флаг РФ, Государственный флаг Мордовии, Знамя Победы и флаг Бессмертного полка.

Напомним, что сбор всех желающих принять участие в акции-шествии «Бессмертный полк» в Саранске будет около памятника Героям-стратонавтам на привокзальной площади. Завершится шествие на Советской площади у Вечного огня. Сбор в 14:00, начало формирования колонн в 14:30, начало движения запланировано на 15:00.

В районах республики шествие пройдет раньше. Сельские и районные администрации самостоятельно определяют начало проведения «Бессмертного полка».