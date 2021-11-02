9 мая после праздничного салюта будет организована доставка жителей Саранска в микрорайоны города

Организованная доставка жителей в микрорайоны города после проведения праздничного салюта 9 мая будет осуществляться по следующим направлениям:

Направление Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39).

Направление Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова).

Направление р.п. Ялга р.п. Николаевка – транспорт отправится с ул. Московская (ост. Парк).

Вывоз будет происходить с 22:15 до 22:40. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.